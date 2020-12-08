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Sağlık Az uyku enfeksiyon hastalıklarına neden oluyor
Sağlık

Az uyku enfeksiyon hastalıklarına neden oluyor

Uzmanlar, uyku süresinin azaltılmasının, enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkardığını belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 01:54:00 -
Az uyku enfeksiyon hastalıklarına neden oluyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için vücudun ihtiyacı olan uykunun yeterli miktarda alınması, tütün ürünlerinden kaçınmak, sağlıklı beslenme, hijyene özen gösterme ve egzersiz yapmak oldukça önemli.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz de uykunun beden tamirindeki rolünün, bağışıklık sistemine olan etkisiyle ortaya konulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Deneysel çalışmalarda, uyku yoksunluğu yapılan hayvanlarda, üç gün içinde, mide-bağırsak sisteminden kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle ölüm gerçekleştiği gösterilmiştir. İnsanlarda da durum benzerdir. Örneğin dört gece boyunca, sadece dörder saat uyumalarına izin verilen insanlarda, beşinci gün grip aşısı yapıldığında, normal uyku sürelerini uyuyan insanlara göre bağışıklık yanıtı çok daha zayıf kalmıştır. Uyku hastalıklarının birçoğunda, bağışıklık sisteminin bozulduğu ve enfeksiyonlara yatkınlığın artığı gösterilmiştir."

Uykuyu azaltmak bağışıklığı düşürüyor

Uyku hastalıklarından bağımsız olarak, uykunun istemli olarak azaltılmasının da bağışıklığı düşürerek, özellikle enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık geliştirdiğinin altını çizen Karadeniz, şunları söyledi:

“Uykunun bağışıklık sistemi üzerine koruyucu ve geliştirici özelliğine örnek olarak, hasta olduğumuz zamanlarda uyku isteğimiz ve ihtiyacımızın artması verilebilir. Keza hastalık durumda uyku artarak, bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır. Bu, bir nevi vücut tamirinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel bir savunma mekanizmasıdır. İmmün sistem hücrelerinin kendilerine has sirkadiyen yani günlük ritmi vardır ve tüm immün hücreler, herhangi bir saldırıda, uyku sırasında en üst seviyeye ulaşır. Hastalık durumunda uyku artarak, bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır."

Vitamin ve mineraller ihtiyaç doğrultusunda alınmalı”

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise COVID-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine değinirken, özellikle mevsimsel hastalıkların da baş gösterdiği son günlerde insanların bağışıklık sistemini nasıl güçlendirecekleri arayışına girdiğini söyledi.

Alınacak takviyelerin bazı durumlarda uzmana danışılarak ve gereklilik halinde birtakım testler yaptırılarak tüketilebileceğine dikkati çeken Erk, şunları ifade etti:

"Temel vitamin ve mineraller kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda alınmalıdır fakat bizim önereceğimiz konular, bir uzman desteği gerektirmeden kendi yaşam kalitenizi dolaylı olarak sağlığınızı ve bağışıklığını etkileyecek önemli unsurlardır. Sağlıklı beslenme, egzersiz, stres kontrolü ve uyku bağışıklığımızı etkiler."

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