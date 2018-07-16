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Az önce açıklandı... Tamamen çekildiler!

Terör örgütü YPG mensuplarının Suriye'nin Menbiç kasabasından tamamen çekildiğini açıklandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:50
Az önce açıklandı... Tamamen çekildiler!

Reuters, "Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşul" yorumunda bulundu.

Associated Press (AP) haber ajansına göre böylece Ankara ve Washington arasında gerilime neden olan en önemli sorunlardan biri çözülmüş oldu.

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenliği birlikte tesis edeceklerdi. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:50
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