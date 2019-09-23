Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.23 Eylül 2019 Pazartesi 08:30
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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