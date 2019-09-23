Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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