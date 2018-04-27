Az masraf çok kazanç! İşte "Astronot" bitkisi

Çiftçiler yükselen maliyetler ve düşen gelirler sonrası ürettikleri ürünleri bırakıp daha az masraf isteyen ve ekonomik getirisi yüksek olan ürünlere yönelmeye devam ediyor. Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Çıvgın oğlunun önerisiyle bölgede ilk defa kinoa bitkisini yetiştirmeye başladı.

Her sene buğday ektiği araziye bu sene ilk defa yabancısı oldukları kinoa bitkisini ektiklerini belirten Çıvgın, bu bitkinin diğer mahsuller gibi çok fazla uğraş isteyen bir ürün olmadığını söyledi.Bir zamanlar buğday ekilen tarlada ilk defa kinoa bitkisi yetiştirmeye başlayan Saruhanlılı çiftçi Çıvgın, güzel sonuç alması durumunda bundan sonra kinoa yetiştirmeye devam edeceğini ifade etti.

OĞLU İNTERNETTEN BULDU

Saruhanlı’nın Halitpaşa Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve bu sene bölgede ilk defa kinoa eken Çıvgın, "Bu kinoa bitkisini oğlum internetten öğrenmiş. Bana bunu önerdi ekmemiz için. Bu araziye sürekli buğday ekerdik önceden. Buğday verimi düşük olduğu için oğlum da kinoayı önerince bir de bunu deneyelim dedim ve ektim. Bu sene bunu ilk defa ektik. Mahsul hakkında bilgimiz olmamasına rağmen bayağı güzel oldu. Neredeyse bir insan boyuna yaklaştı ve verimi çok güzel görünüyor. Mahsulün kaldırılması Haziran ayında olacak. Eğer güzel bir sonuç alırsak ekmeye devam edeceğiz" dedi.