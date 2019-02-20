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Az kalsın otobüs durağına giriyordu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir sürücü oto parka girmek isterken fren yerine gaza bastı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:32
Az kalsın otobüs durağına giriyordu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir sürücü oto parka girmek isterken fren yerine gaza bastı. Araç hurdaya döndü.


Öğle saatlerinde özel bir otomobilin sürücüsü, aracını otoparka park etmek isterken fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otobüs durağının olduğu yerde tam reklam tabelasının olması faciayı önledi. Araç kullanamaz hale gelirken, şoför kazanın şokunu üzerinden bir süre atamadı. Trafik memuru sürücüye alkol testi yaptı ve kazayla ilgili tutanak tutu. Otopark kısa süreliğine kapandı ve aracın çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından hayat normale döndü. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:32
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