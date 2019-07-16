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"Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji bankası tüm ülkelerce desteklenmeli"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:- "Teknoloji bankası bilgi paylaşımı çabalarını destekleyerek az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki teknoloji açığını kapatmayı amaçlıyor. Az gelişmiş ülkelerin ve teknoloji bankasının tüm ülkelerce desteklenmesi gerek. Gelişmiş ülkelerin katkısının artması, bu anlamda özellikle önemli"- " Türkiye, az gelişmiş ülkelere yıllık 200 milyon dolarlık resmi kalkınma yardımı taahhüdünün ötesine geçerek, 2011'den bu yana her yıl ortalama 350 milyon dolar destekte bulunuyor. Az gelişmiş ülkelere verdiğimiz desteğin yansıması olarak BM Teknoloji Bankası'na da ev sahipliği yapıyoruz"

16 Temmuz 2019 Salı 05:04
"Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji bankası tüm ülkelerce desteklenmeli"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin uluslararası kalkınma gündeminde her zamankinden daha fazla sorumluluk aldığını belirterek, ''Teknoloji bankası bilgi paylaşımı çabalarını destekleyerek az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki teknoloji açığını kapatmayı amaçlıyor. Az gelişmiş ülkelerin ve teknoloji bankasının tüm ülkelerce desteklenmesi gerek. Gelişmiş ülkelerin katkısının artması, bu anlamda özellikle önemli.'' dedi.

Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Teknoloji Bankası yan etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında ve en az gelişmiş ülkelere destek konusundaki önemine değinen Ağbal, aynı zamanda bir fırsat olan bilişim teknolojilerin hayatın her alanında büyük bir rolü olduğu ve özellikle de ''geride kalma riski taşıyanlar için'' kullanılabilmesi gerektiğini ifade etti.

Bilişim teknolojilerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının tanıtımında küresel seviyede çok paydaşlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ağbal, şunları söyledi:

''Türkiye, uluslararası kalkınma gündeminde her zamankinden daha fazla sorumluluk alıyor. En az gelişmiş ülkeleri desteklemenin dış politikamızın önemli bir ayağı olduğunu ise paylaşmaktan gurur duyuyorum. Türkiye, az gelişmiş ülkelere yıllık 200 milyon dolarlık resmi kalkınma yardımı taahhüdünün ötesine geçerek, 2011'den bu yana her yıl ortalama 350 milyon dolar destekte bulunuyor. Az gelişmiş ülkelere verdiğimiz desteğin yansıması olarak BM Teknoloji Bankası'na da ev sahipliği yapıyoruz.''

Ağbal, ''Teknoloji bankası bilgi paylaşımı çabalarını destekleyerek az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki teknoloji açığını kapatmayı amaçlıyor. Az gelişmiş ülkelerin ve teknoloji bankasının tüm ülkelerce desteklenmesi gerek. Gelişmiş ülkelerin katkısının artması, bu anlamda özellikle önemli." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 05:04
  1. BM Teknoloji Bankası
  2. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal

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