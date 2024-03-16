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Avrupa Az çalışma göze alınamaz
Avrupa

Az çalışma göze alınamaz

Yeniakit Publisher
2024-03-16 07:39:00 -
Az çalışma göze alınamaz

Almanya’nın Ekonomi Bakanı Habeck, artan grevleri eleştirdi. Bakan, talep edilen çalışma saatlerinin düşürülmesini göze alamayacaklarını söyledi

Almanya'da artan grevleri değerlendiren Ekonomi Bakanı Robert Habeck, şu andaki çalışma saatlerinin yeterli olmadığını söyledi. Çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik son dönemde giderek artan grevleri eleştiren bakan, "Her halükarda, şu anda giderek daha az çalışmak için biraz fazla grev ya da propaganda var. Ve şu anda bunu gerçekten göze alamayız" dedi.

AÇIK 2 MİLYONA ÇIKACAK

Bakan Habeck, 700 bin boş iş pozisyonu olduğunu, ayrıca bunun yaşlanan nüfus ve ekonomide büyüme gibi nedenlerle 2 milyona kadar çıkabileceğini aktardı. Habeck, yaşlı insanların uzun süre çalışabilmeleri için teşviklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Ücret ve çalışma koşulları konusunda işverenlerle sendikalar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle grevler devam ediyor. BERLİN

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