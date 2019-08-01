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Ayvalık’ta “Yunanlı “ bereketi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Perşembe günü kurulan semt pazarı, Kurban Bayramı öncesinde Yunanlıların akınına uğruyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:50
Ayvalık’ta “Yunanlı “ bereketi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Perşembe günü kurulan semt pazarı, Kurban Bayramı öncesinde Yunanlıların akınına uğruyor.


Ayvalık’ta A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan Yunanlı turistlerin yoğun alışveriş yapmasına, Kurban Bayramı öncesinde döviz kurlarının düşmesi bile engel olamadı.


Para birimlerinin değerli olması nedeniyle Ayvalık pazarındakisatın aldıkları her ürünün Yunanistan’a göre daha cazip fiyatlarla satılması nedeniyle Yunanlı turistler; başta tekstil ürünleri, PVC kapı pencere, mobilya, beyaz eşya, inşaat malzemeleri gibi ürünleri Ayvalık esnafından temin ediyorlar.


Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Ayvalık’a akın eden Yunanlı turistlerin her bayram arifesinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de ilçe ekonomine büyük bir canlılık getirdiğini savunan Jalem Turizm’in kurucusu Eşref Jale,“Bayramda 4 .cü güne kadar gerek Ayvalık’tan Midilli’ye, gerekse de Midilli’den Ayvalık’aferibotlarımızda yer yok. Bayrama özel ek seferler koyuyoruz. Bu gün 600 yunanlı Ayvalık pazarına geldiler. İlçede herkes memnun. Bizde, esnaf da,Midilli’den gelen Yunan halkı da memnun ’’ dedi.


Öte yandan Ayvalık-Midilli arasında feribot işletmeciliği yapan Turyolfirması da, “Ayvalık’tan Midilli ‘ye gidecek olan yolculardan 18 Ağustos’a kadar feribotlarda özel araçları ile gideceklere sıra veremiyoruz.Yoğunluk had safhada Yolcular için ek seferler koyacağız “ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:50
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