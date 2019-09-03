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Ayvalık’ta yatak odasına giren hırsız kâbus yaşattı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yatak odasında ev sahibiyle yüz yüze gelen hırsız, polise yakalanmaktan kurtulamadı.

03 Eylül 2019 Salı 10:54
Ayvalık’ta yatak odasına giren hırsız kâbus yaşattı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yatak odasında ev sahibiyle yüz yüze gelen hırsız, polise yakalanmaktan kurtulamadı.


Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir eve gece yarısı giren M.C.Ç. (19), yatak odasında ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Zanlı kaçarken, ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kameralardan tespit ettiğiM.C.Ç. adlı şahsı kısa sürede yakaladı.


Ev sahibi A.Ö’nün, "Sabaha karşı bir ses duyarak uyandım. Yatak odasında 18-20 yaşlarında bir kişi gördüm. Bu kişiye ’sen kimsin’ diye seslendiğimde odanın penceresini açarak kaçtığını gördüm. Evde yaptığım kontrolde 150 lira para ile banka kartlarımın çalındığını farkettim. Evimi dağıtan, konut dokunulmazlığımı ihlal eden bu kişiden şikâyetçiyim" dediği öğrenildi.


Şikâyet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri eşkâli belirlenen zanlıyı kısa bir takibin ardından yakalamayı başardı. Adli mercilere sevk edilen M.C.Ç. tutuklanarak, Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:54
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