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Ayvalık’ta trafik kazası; 2’si ağır 4 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvan ile özel otomobilin çarpışması sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

19 Mart 2019 Salı 09:12
Ayvalık’ta trafik kazası; 2’si ağır 4 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvan ile özel otomobilin çarpışması sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Çanakkale istikametinden gelen Kamil Ebecek yönetimindeki 10 BFL 64 plakalı araç, o sırada Ayvalık sapağından çıkmakta olan Yaşar Şahin yönetimindeki 10 ST 198 plakalı panelvana çarptı.


Kazayı her iki aracın şoförleri ufak sıyrıklarla atlatırken, özel otomobilde bulunan Nebahat Kandiş (29) ve Emir Ebecek (57) isimli iki kadın araç içinde sıkıştıkları yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından kurtarıldı.


Yaralılar olay yerine gelen 2 ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan panelvan sürücüsü Yaşar Şahin, “Ben Ayvalık sapağından çıkıyordum. Bana yeşil yanmıştı. Fakat Çanakkale istikametinden gelen özel otomobil kırmızı ışıkta durmadı ve sürücüsü olduğum araca süratle çarptı. Fren bile yapamadı” diye konuştu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:12
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