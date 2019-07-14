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Ayvalık’ta tayin olan daire amirlerine veda gecesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tayinleri çıkan üç daire amiri için Ayvalık Kaymakamlığı tarafından veda gecesi düzenlendi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:11
Ayvalık’ta tayin olan daire amirlerine veda gecesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tayinleri çıkan üç daire amiri için Ayvalık Kaymakamlığı tarafından veda gecesi düzenlendi.


Tayinleri çıkan; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Nüfus Müdürü Ömer Lütfü Kaptan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli Üsteğmen Yunus Özcan’a Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, yaptıkları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Görgülüarslan, “Tayinler çıkan arkadaşlarımızın bundan sonraki görevlerinde de başarılı olacaklarına güvenim tam. Adet yerini bulsun diye yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Onlar zaten başarılılar” dedi.


Gecede konuşan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe ile İlçe Nüfus Müdürü Ömer Lütfü Kaptan da ilçede görev yaptıkları süreç içerisinde Kaymakam Görgülüarslan’ın kendilerine verdikleri desteklere teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, tayinleri çıkan mesai arkadaşlarına birer plaket vermeyi de ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:11
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