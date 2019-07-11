0553 313 94 23

Ayvalık’ta polisten uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otobüste arama yapan polis ekipleri, 836 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
Ayvalık’ta polisten uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otobüste arama yapan polis ekipleri, 836 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Amirliği’ne bağlı ekipler, İzmir’den, Balıkesir’e otobüsle uyuşturucu hap getirileceği istihbaratını aldı. Ayvalık’ın Altınova Mahallesi uygulama noktasında, otobüsü durduran polis, M.Y. adlı şüpheliyi ve çantasında sakladığı 836 adet uyuşturucu hapla yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
    1. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    2. Yeğeninin attığı yumrukla hayatını..
    3. Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi..
    4. CHP ilçe başkanlığına zarar veren..
    5. İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
    6. Çamurlu ayakkabılar nasıl temizlenir?
    7. Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!..
    8. Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin..
    9. İl Müftüsü Gerek’ten Başkan Bozkurt’a..
    10. Başkan Cabbar, yeni emniyet binası..
    11. Galatasaray’da kombineler 32 bine..
    12. Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı..
    13. İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma..
    14. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof...
    15. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
    16. TİKA'nın Kanuni türbesi projesinde..
    17. Huawei, ABD teknolojisine..
    18. 15 Temmuz'da ulaşım metro, metrobüs..
    19. Efeler’de sokaklar yenileniyor
    20. Konya SMMMO Başkanı Erdal’dan Konyalı..
    21. Tüketici artık hangi fındığı yediğini..
    22. Mandıra'da buhar kazanı patladı! 1..
    23. Tarihi surlarda intihar girişiminde..
    24. Radyo Televizyon Üst Kurulu..
    25. Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
    26. "15 Temmuz Türk milletinin şanlı..
    27. Veteriner İşleri Müdürü..
    28. BM, Filipinler’deki ‘Uyuşturucu..
    29. Başkan Sandıkçı: “Spora ve..
    30. Hilmi Güler: “Görevimizin sonuna kadar..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap