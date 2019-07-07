Ayvalık’ta orman yangını Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ayvalık ilçesinin Üçkabağaç kırsal Mahallesi sınırları içerisinde, yöre halkının ’Mezarlık arkası’ diye isimlendirdiği makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşların

yangını haber vermesinin ardından olay yerine gelen Edremit Orman İsletmesi Ayvalık Şefliği bünyesindeki 1 helikopter, 3 arasöz ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 1 su tankeriyle rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.