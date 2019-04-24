Ayvalık’ta kabristanlarda temizlik Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ve bayram öncesinde mezarlıkları temizliyor.

Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ve bayram öncesinde mezarlıkları temizliyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 15 ekip tarafından Ayvalık merkez başta olmak üzere Altınova ve Küçükköy kabristanlarında neredeyse bir insan boyuna ulaşmış durumda olan otlar temizlenirken, temizliğin ardından ilaçlama yapılıyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla başlayan çalışmalar sürerken, özellikle kabir aralarında biten ve geçit vermeyen yabani otların temizlenmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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