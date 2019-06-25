0553 313 94 23

Ayvalık’ta itfaiyeden Cunda hamlesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın onayıyla Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde ilçenin Cunda Adası’na bir müfreze kuruldu.

25 Haziran 2019 Salı 10:10
Ayvalık’ta itfaiyeden Cunda hamlesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın onayıyla Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde ilçenin Cunda Adası’na bir müfreze kuruldu.


Cunda Adası’nda oluşturulan itfaiye müfrezesi yöre sakinleriyle, yerli ve yabancı misafirler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Adaspor Kulübü’ne ait otoparkın hemen yanında oluşturulan müfrezenin ilk konukları; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri; Merih Arslan, Hüseyin Ergin, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri, bölge esnaflarından İsmet Somay, Ayhan Alışık oldular.


Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut’tan Cunda Adası’nda kurulan itfaiye müfrezenin yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ilçede yangın başta olmak üzere arama ve kurtarma çalışmalarında başarılı çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine Ayvalık halkı adına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
    1. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    2. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    3. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    4. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    5. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    6. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    7. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    8. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    9. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    10. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    11. Excimer lazer ile gözlüklere son
    12. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    13. Daha ne günler gelecek ne günler!
    14. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    15. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    16. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    17. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    18. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    19. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    20. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    21. Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
    22. TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını..
    23. Trump’tan cinsel taciz suçlamasına..
    24. Fatsa’da gergedan böceği bulundu
    25. Sosyal Çalışma Programına başvurular..
    26. Buğdayda sektör dışı stokçular..
    27. Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik..
    28. Doğu’da sıcaklık artıyor
    29. Mersin’de afet personeline defin..
    30. Türkiye liglerindeki takımların yarısı..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı