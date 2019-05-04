Ayvalık’ta göçmen faciasında 2 çocuk ve kaptan bulunamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği bot faciasında kayıp olan 2 çocuk ve 1 kaptanı arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı botun batması sonucu, 6 çocuk 3 yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. 1’i çocuk 5 yaralının Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı olayla ilgili 2 Afgan çocuk ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanı arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Öte yandan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeleekipleri tarafından yapılan operasyonlarla organizatör olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu T.A ve Ayvalıklı olduğu öğrenilen S.G’nin ardından E.A, T.Y ve Y.M. isimli 3 kişinin yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 5’e yükseldi. Yakalanan kişilerinin ifadelerinin ardından ali mercilere sevk edilmesi bekleniyor.