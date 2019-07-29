Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye’de verdiği konser serisinin ikincisini Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdi.

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye’de verdiği konser serisinin ikincisini Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdi.

Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayarak müzikseverler tarafından beğenilen, daha önce de Türkiye’de kapalı gişe olarak birçok konser veren Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko’nun konseri Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde birbirinden güzel eserlerini Ayvalıklı sanatseverlerle paylaşan Grinko, izleyenlerden tam not aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.