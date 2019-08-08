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Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024 Stratejik Planlamaya esas şehir çalıştayı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ın konuşulduğu 2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı Körfez Bölgesi Toplantısı’nda gündemde yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:55
Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024 Stratejik Planlamaya esas şehir çalıştayı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ın konuşulduğu 2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı Körfez Bölgesi Toplantısı’nda gündemde yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.


Yücel Yılmaz olarak Balıkesir’deki hiçbir kaynakla ilgi, ilişki ve beklentisinin olmadığını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "O yüzden çok rahat söyleyebilirim ki şehri seviyorsanız, şehre verecek bir şeyiniz varsa buyurun, gelin. Ama şehirden bir şeyler almak isteyen kişilere karşı yöneticiler olarak acımasız, merhametsiz ve duyarsız olmak zorundayız. Son zamanlarda bizleri yıpratmak için tüm başkanlarımızla kurduğumuz diyalogu bozmak ve fitne çıkartmak için birileri birilerini seçiyor, cümleler kurduruyor. Takip ediyorsunuz, neredeyse her gece bir ilçemizle toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda herkes aynı partideymiş gibi sadece ve sadece şehri konuşuyor. 14 bin kişi Balıkesirli hemşehrilerime hizmet etmek için devletten maaş alıyor. Yalnızca Büyükşehir’e devletten gelen para 5 milyar TL. Buna şirketleri ve tüm ilçeleri de eklediğimizde 14 milyar TL yapıyor. 14 milyar TL bu şehrin gelişmesi için harcanıyor. Burada şirketleri yönetmek, olayları yönetmek, insan ve finans kaynağını doğru yönetmek çok önemli. İyi yönetilmezse çok ciddi kaynak israfı, insan kaynağı israfı oluşuyor. Biz bunu yönetirken basına da çok görev düşüyor.” dedi.


Siyasetçilerin dürüst olmasını sağlanmasının önemli bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Büyükşehir’in 12 tane şirketi var diye söyleniyor. Bizim 6 tane şirketimiz var. Belediye başkanlarının çok sayıda maaş aldığı yazılıp çiziliyor. Bir belediye başkanı, kamu görevlisi 20 yerde yönetim kuruluna girebilir ama bir yerden huzur hakkı alır. Maaş devlette bir kere verilir. Her yerden maaş alınmaz. Bir belediye başkanı bu kadar yükün içerisinde, zaten milleti temsil etmek için görevlendirildiği yerde vekaleten bu görevleri alır. Asli belediye başkanıdır, şirket yöneticiliği görevini vekaleten ya işinin ehline verir ya amcasının oğluna verir ya da birileri para kazansın diye verir. Onlar huzur hakkı değil yönetim kurulu maaşı alır. Eğer belediye başkanı yönetim kurulunda varsa huzur hakkı adıyla kaynaklardan çok az alır ve riskin tam ortasında bulunur.Biz bütün şehri doğru kaynaklarla yönetmek ve israfın önüne geçmek için böyle bir karar aldığımızda alkışlanacakken bu işi adı gibi doğru bilen insanların söylediklerine küsmeyeceğiz. Ben her oturduğum masadan haklı olarak kalkmak için yaşıyorum. Biliyorum ki hilelerin en büyüğü dürüstlük hilesidir. Herkes her şeyi yapar ama siz dürüst iseniz insanlar istediğini söylesin kimse size bir şey yapamaz."diye konuştu.


Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, toplantının idareciler ve STK’lar arasında diyalogla olmasının, halka en çabuk dokunacak çözümlerin stratejik plana aktarılabilmesi, planlar çerçevesinde doğru hizmetin halka daha çabuk ulaşacağı kanaatinde olduğunu söyledi.


Belediyecilik anlamında stratejik plan bu kadar önemliyken; Balıkesir’de körfez bölgesinin alışılagelen ilçebelediyeciliklerinden farkları bulunduğuna işaret eden Balkan Ergin, “Körfezin bu anlamda çeşitli sürpriz hamlelere vesile olan durumları mevcuttur.Bildiğiniz gibi körfez bölgesi,turizm açısından egedeki ve akdenizdeki turizm ilçelerine göre çok daha kısa sezonu olan bir bölgedir.Fakat yine Bursa İstanbul gibi büyükşehirlere yakınlığı ile anlık popülasyon değişimleri çok yüksektir. Örnek vermek gerekirse Ayvalık 70 bin nüfuslu bir yer iken ,bir bayram tatilinde anlık 500 binin üzerine çıkabilmektedir.Yatak kapasitesinin düşük olması,arz talep dengesizlikleri ve birden artan yoğunluk belediyecilik anlamında çabuk hareket etme ,birden çoğalan nüfusa cevap verebilme gibi zorlukları yaşatmaktadır. Kış nüfusuna cevap verdiğini çalışan personelinizle neredeyse 8-10 kat fazla nufusa da cevap verilmesi gerekmektedir.Bu manada körfez özel ve kritik bir anlam taşımaktadır. Belediyecilikte stratejik plan önemli iken,bu değişken nüfuslu yerlerde, stratejik plana aynı zamanda mevsimsel planlarında girmesi gerekmekte, ve yapılan tüm stratejik plan çalışmasına çok daha anlam katmaktadır. Bizler yöneticiler,daha kolay ve sorunsuz yaşanabilir kentler için buradayız.Umuyorum ki bu çalışmalar kısa sürede cevabını, yönetsel anlamda verecek,halkımız için daha sorunsuz kentleri oluşturacağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından çalıştay; 10 ayrı grup halinde süren çalışmalarla devam etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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