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Ayvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla ikinci fabrika yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gün arayla ikinci fabrika yangını çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:52
Ayvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla ikinci fabrika yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gün arayla ikinci fabrika yangını çıktı.


3 gün önce Cem Boyner’in damadı Ali Kürşat’a ait zeytin yağı fabrikasında çıkan yangının ardından bugün de yanan fabrikanın hemen yanındaki şu anda EVYAP’a ait eski Komili Zeytin Yağı Fabrikası’nın sabunhane bölümünde yangın çıktı. Yangının eski fabrikanın sabunhane bölümünde söküm çalışmaları sırasında çıktığı öğrenildi. Daha önce de spiral taşından iki kez yangın çıktığı bildirilen binada son yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin eski sabunhane binasının hemen yanında Türkiye’nin en büyük zeytinyağı firmalarından biri olan Yudum Gıda’ya ait faal haldeki fabrikaya sıçramaması için çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangına 5 arozöz, 1 su tankeri ve kalabalık bir ekiple müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında eski sabunhane binasında maddî hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:52
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