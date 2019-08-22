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Ayvalık’ta Ata Demirel rüzgârı esti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü komedyen Ata Demirel hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:05
Ayvalık’ta Ata Demirel rüzgârı esti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü komedyen Ata Demirel hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.


“Ata Demirel Gazinosu” adını verdiği oyunuyla çıktığı yaz turnesinin Ayvalık etabında, açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce hayranını kahkahalara boğan ünlü sanatçı, Türk sanat müziğinden aryalara kadar harika bir repertuvarı da seslendirdi.


Ayvalık Açık Hava Tiyatrosunu dolduran hayranlarını yaptığı esprilerle kahkahaya boğan Ata Demirel’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.


Yaklaşık 2 saat süresince sahnede kalan usta komedyen Ata Demirel, gösterimini sonunda binlerce izleyicisi tarafından ayakta alkışlandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:05
  1. sanat

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