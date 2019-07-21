Ayvalık’ta ambulans helikopter acil vakayı başkente yetiştirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; devlet hastanesinin acil servisine başvuran L.A. isimli şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre; vücudunun çeşitli bölgelerinde birinci derecede yanıkların olduğu görülen L.A. için 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın; bir yanık merkezinde tedavi olabilmesi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde, 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından yer bulundu.

112 Komuta Kontrol Merkezi, hastanın hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeden Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçti.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hasta L.A. için hemen Ayvalık’a bir Helikopter Ambulans yönlendirilerek, acil durumdaki hasta Ankara’ya nakledildi.

Ambulans helikopter ile yanık vakasının başkente taşınması ise vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı gözlendi.