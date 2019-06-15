Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 44 göçmen jandarmaya yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’nde Karaca Sitesi yolu üzerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu göçmen ile bu göçmenlere yardımcı olanN.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’nde Karaca Sitesi yolu üzerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu göçmen ile bu göçmenlere yardımcı olanN.R. isimli bir organizatör yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen 18’i çocuk, 11’i kadın 44 göçmen ile ilgili yasal işlemler başlatıldı.

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