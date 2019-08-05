Ayvalık’ta 9 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesik’in Ayvalık ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesik’in Ayvalık ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında, Ayvalık ilçesi Küçükköy Algül villaları karşısında yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan 2 Suriye ve 7 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 9 mülteci yakalandı. Yakalanan organizatör A.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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