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Ayvalık’ta 58 Afganistanlı mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 58 Afganistan uyruklu mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:35
Ayvalık’ta 58 Afganistanlı mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 58 Afganistan uyruklu mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi’nde rutin devriye nöbeti görevinde bulunan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Çıplak Ada açıklarında bir şişme botla Midilli’ye doğru gittiğini fark ettiler. Hemen harekete geçen sahil güvenlik ekipleri içerisinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 58 mülteciyi ele geçirdi. Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı birimine getirilen 58 göçmene burada gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.


Yakalanan mülteciler Ayvalık Belediyesi’ne ait bir otobüsle önce Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sınır dışı işlemlerinin yapılması için yetkilerle teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:35
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