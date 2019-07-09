0553 313 94 23

Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen 51 mültecinin umut yolculuğu Ege Denizi’nde sona erdi.

09 Temmuz 2019 Salı 18:13
Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen 51 mültecinin umut yolculuğu Ege Denizi’nde sona erdi.


Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şişme botla Ege Denizi’ne açılan aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek Midilli adasına gitmekte olan botu durdurdu.


Ele geçirdikler mültecileri Cunda adasına götüren Sahil Güvenlik ekipleri, 50 Afganistan uyruklu kaçağı Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen 50 göçmene burada jandarma erleri kendi kumanyalarını paylaşarak; yiyecek, içecek ve tıbbî malzeme yardımında bulundu.


Rıza ismindeki bir Afgan, pazarlık yaptıkları insan tacirlerinin denize açıldıktan sonra kendilerini Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar ettiğini savundu. Yakalanan 51 mülteci sınırdışı edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    2. İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
    3. Antalya'da yol kenarında bir kadının..
    4. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    7. Büyükşehir’in okçuları Türkiye rekoru..
    8. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    9. Suça karıştığı tespit edilen..
    10. "Türkiye hukuk devletidir"
    11. Fatsa Huzurevi açıldı
    12. Başkan Köse Kültür Merkezi inşaatında..
    13. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    14. Komando birlikleri Suriye’ye hareket..
    15. Koca Seyit Havalimanı “Doğanın..
    16. Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    17. Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve..
    18. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    19. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    20. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    21. Hatay'da otomobildeki patlama
    22. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    23. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    24. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    25. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    26. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    27. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    28. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    29. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    30. Sağanak yağış sele neden oldu
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler