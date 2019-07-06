Ayvalık’ta 50 Afrikalı mülteci yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 50 mülteci yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 50 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Tuzla mevkiinde Midilli adasına gitmek için hazırlık yapan 46’sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4’ü de Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 50 kaçak Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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