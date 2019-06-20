Ayvalık’ta 46 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yunanistan’a yasa dışı yollardan gitmek isterken yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yunanistan’a yasa dışı yollardan gitmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplak ada açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 18’i erkek, 9’u kadın, 19’u çocuk, 42 Afganistan ve 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Ayvalık Limanına getirildi. Daha sonra düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için emniyete teslim edildi.

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