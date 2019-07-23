Ayvalık’ta 45 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayağızı mevkiinde, sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bir şişme botla 15 Filistin, 9 Kongo, 7 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Gine uyruklu toplam 45 göçmeni fark etti.

Hemen harekete geçen ekipler şişme botu durdurarak, göçmenleri ele geçirdi.

16’sı çocuk, 9’u kadın olmak üzere 45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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