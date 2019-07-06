Ayvalık’ta 45 Afganistan uyruklu göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde denizde yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde denizde yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Pınar Adası açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Midilli Adası’na doğru gitmekte olan lastik botun önünü kesen Sahil Güvenlik ekipleri aralarında 18’i çocuk, 7’si kadın olmak üzere 45 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Cunda Adası’na getirilen göçmenler daha sonra sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Çanakkale Göç İdaresi’ne sevk edildi.

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