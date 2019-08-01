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Ayvalık’ta 44 göçmen jandarmaya yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 göçmen yakalandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:01
Ayvalık’ta 44 göçmen jandarmaya yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki bir otelin karşısında bulunan İzmir plakalı üstü kapalı bir panelvandan inip, sahilde bulunan bir lastik bota binme hazırlığı içerisindeki 37 Kongo, 5 Suriye ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı. Yakalanan göçmenlerin ifadesine göre, M.T. isimli şüpheli organizatörün arama çalışmaları başlarken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:01
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