Ayvalık’ta 40 mülteci yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 40 mülteci yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 40 mülteci yakalandı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Tuzla mevkiinde hareket halinde lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli adasına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 16’sı erkek, 11’i kadın ve 13’ü çocuk 40 mülteci hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.