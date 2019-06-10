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Ayvalık’ta 38 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 38 göçmen ile 1 organizatör jandarmanın dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:49
Ayvalık’ta 38 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 38 göçmen ile 1 organizatör jandarmanın dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler rutin devriye nöbeti görevi yaparken, Şeytan Sofrası yolu üzerinde 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatörü kıskıvrak yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenilen göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi. Gaziantep üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları öğrenilen göçmenlere; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılırken, bir yandan da haklarında işlem başlatıldı. Göçmenlerle birlikte yakalanan 1 organizatör ise gözaltına alındı.Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:49
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