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Ayvalık’ta 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, aralarında 15 günlük bir bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 Afganistan uyruklu göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na götürmek isteyen 3 organizatör, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:13
Ayvalık’ta 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, aralarında 15 günlük bir bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 Afganistan uyruklu göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na götürmek isteyen 3 organizatör, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Tek Evle mevkiinde 8 çocuk 9 yetişkin olmak üzere yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçırılmak üzere organizatörlerce İstanbul ilinden getirildiği tespit edilen toplam 17 Afganistan uyruklu şahıs, bir adet lastik bot, dört adet ayak pompası, bir adet bot motoru, bir adet benzin dolu bidon ile organizatör M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenleri getiren şüpheliye ait araç Havran ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu ve yediemin otoparkına çekildi.



Göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edilen diğer bir araç ve iki şüpheliyi adeta film gibi bir takibin ardından Balıkesir’in Susurluk ilçesinde nefes kesen bir operasyonla kıskıvrak yakalayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D. ve D.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan 3 organizatör öğle saatlerinde Ayvalık Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 00:13
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