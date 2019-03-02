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Ayvalık’ta 24 bekçi göreve başladı

Balıkesir’de eğitimlerini başarıyla bitiren 746 mahalle ve çarşı bekçisi arasından Ayvalık’ta görevlendirilen 24 bekçi görevlerine resmen başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:47
Ayvalık’ta 24 bekçi göreve başladı

Balıkesir’de eğitimlerini başarıyla bitiren 746 mahalle ve çarşı bekçisi arasından Ayvalık’ta görevlendirilen 24 bekçi görevlerine resmen başladı.


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve emniyet mensuplarının katıldığı mini törende 24 genç bekçinin heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye’de 25 yılı aşkın bir süre sonra yeniden geri dönen bekçilerin, varlıklarıyla vatandaşa huzur ve güven sağlaması amacıyla göreve başlayan 24 bekçinin ilçe merkezindeki her mahallede 2’şer kişilik gruplar halinde mesai yapacaklar.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen mini törende gördükleri eğitimlerde en üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verilen genç bekçilere seslenen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, “Kamu personeli olarak hizmetinde bulunduğumuz yurttaşlarımızın anlayabilecekleri ve algılayabilecekleri şekilde olmak koşuluyla nezaketi ve zarafeti esas almak koşuluyla çalışmalarımızı gerçekleştirmek durumundayız. Ayvalık 73 bin nüfuslu bir ilçedir. İlçemizde asayişimize müessir olayları gerçekleştiren insanların sayısını 150’yi geçmez. Dolayısıyla herkesi suçlu gözüyle görüp, onlara suçlu muamelesi yapmaktansa, herkesin nizami, hukuka uygun birer vatandaş olduğunu düşünerek hareket etmek durumundayız. Bu nedenle sizlerden tek istirhamım var. Kesinlikle vatandaşlarımızla olan ilişkilerinizde bu hususu gözetirseniz çok sevinirim” dedi.


Kaymakam Görgülüarslan’ın öncülüğünde beraberindekiler daha sonra görevlerine yeni başlayan bekçilerin simgesi olan düdüklerini teslim etti.


Kaymakam Gökhan Görgülüarslan şöyle devam etti:


"Bizim bekçilerimiz aslında teşkilatımızda olan ama son dönemlerde işlerliğini yitiren emniyet ve asayiş hizmeti veren arkadaşlarımızdı. Bakanlığımızın son dönemdeki yapmış olduğu çalışmaların ardından yeniden aktif bir halde vazifeye başlıyorlar. Şu anda 24 bekçi arkadaşımız bugünden itibaren ilçemizde asayiş hizmeti vermeye başlayacak. Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte hep beraber belirlemiş olduğumuz bir takım analizlerin ardından ilçemizde ihtiyaç hissettiğimiz yerlerde ve belirlediğimiz alanlarda 24 arkadaşımız ikişer kişilik gruplar halinde çalışmalarına bugün itibariyle başlamışlardır. Bu hizmetin suçla mücadele alanında son derece verimli olacağına da inanıyoruz” diye konuştu.


Törenin ardından gruplara ayrılan genç bekçiler, görev mahallerine giderek görevlerine başladı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:47
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