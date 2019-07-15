0553 313 94 23

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:11
Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Çamlık Camii imamı İsmail Şimşek tarafından okunan Kur’an-ı kerimin ardından Ayvalık Müftüsü Emre Önal tarafından şehitlerin ruhu için dualar edildi. Törene Ayvalık Kaymakamlığına vekâlet eden Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, gaziler, şehit yakınlarıve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.


AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, o hain darbe girişimini asla unutmayıp, unutturmayacaklarını söyledi. 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain saldırı sonucunda 250 şehit ve 2 bin 700 civarında gazinin olduğuna işaret eden Kayaalp, “Biz yüce Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz gününde olduğu gibi; bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda tank, top, tüfek hiçbir şey fark etmeksizin bu güzel vatanın bekası için tek yürek olabiliyoruz. Bunu tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi gösterdik. Halen daha da bunu göstermeye devam ediyoruz. Böyle güzel ve anlamlı bir günde şehitlerimizi yâd etmek ve gazilerimizle kucaklaşmaktan da onur duyuyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır."
    1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop:..
    2. KKTC Başbakanı Tatar’dan 15 Temmuz..
    3. ETB Başkanı Oral: “Unutmadık,..
    4. Uzmanı makyajda dikkat edilmesi..
    5. Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan..
    6. Pazaryeri’nde 15 Temmuz Şehitleri için..
    7. 15 Temmuz Şehitleri törenle anıldı
    8. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    9. Develi’de 15 Temmuz Şehitleri Dualarla..
    10. İyi Partili meclis üyesi partisinden..
    11. Simav’da ’15 Temmuz Demokrasi..
    12. 15 Temmuz şehitleri için mevlid..
    13. İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi!..
    14. Antalyaspor Triatlon takımından 5..
    15. Fenerbahçe transfer bombasını..
    16. Tayland'da bir ayda bir tonu aşkın..
    17. Oltu’da 15 Temmuz şehitleri anısına..
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    19. Merkez Bankası Başkanı: Revizyona..
    20. Sakatlar Derneği yönetimi, Emniyet..
    21. 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümü
    22. Bağlar Belediyespor Başkanlığına..
    23. TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu - CANLI
    24. Tunus'taki terör saldırılarının hedefi..
    25. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrası..
    26. PKK’nın bombası ile yaralanan çocuk..
    27. Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    28. Manisa Memur-Sen 15 Temmuz’un..
    29. Narman 15 Temmuz Şehitlerini unutmadı
    30. Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca