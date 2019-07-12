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Ayvalık’ta 114 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 114 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:54
Ayvalık’ta 114 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 114 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri saat 00.30’da ve 01.20’de gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda Güneş ve Çıplak adaları açıklarında Midilli’ye doğru gitmekte olan iki ayrı şişme botu durdurdu.


Sahil Güvenlik ekipleri, her iki şişmen botta bulunan 52’si çocuk, 26’sı kadın olmak üzere toplam 114 Afganistan uyruklu göçmeni ele geçirdi. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:54
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