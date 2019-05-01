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Ayvalık’ta ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ büyük bir coşkuyla kutlandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
Ayvalık’ta ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ büyük bir coşkuyla kutlandı.


Ayvalık Öğretmenevi önünde toplanan işçiler, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri arasında; sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin flamaları ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler.


Kalabalık meydana geldiğinde polis tarafından oluşturulan giriş noktalarında aranarak kutlama alanına alındı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye-İş Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, Ayvalık Belediye-İş Temsilcisi İsmail Yeniköylü, ünlü oyuncu Serhat Özcan, Çanakkale ve Edremit Körfez Bölgesi’nden gelen Belediye-İş üyeleri, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin katıldığı kutlama etkinliklerinde günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı.


Kutlamalarda konuşan Belediye İş Ayvalık Temsilcisi İsmail Yeniköylü; ekmek, barış, özgürlük adalet, eşitlik, demokrasi ve dayanışma İçin 1 Mayısta alanlarda olduklarını vurguladı. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanını dolduran kalabalık söylenen türküler eşliğinde halaylar çekti. Ayvalık’taki 1 Mayıs kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
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