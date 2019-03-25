Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan da madalya peşinde

Bulgaristan’ın Sofya şehrinde Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 100 e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği WTE Multi European Games Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında Ayvalık Spor Kulübü sporcuları Beyzanur Özdemir ve Emircan Yapıcı mücadele edecek.

Müsabakalar öncesi Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy Büyükelçilik konutunda Gençler Milli Takım Antrenörü Volkan Sersan ve sporcuları kabul ederek başarılar diledi. Bu şampiyonaya çok iyi geçen bir hazırlık süreci sonucu katıldıklarını belirten Volkan Sersan, “Sporcularımıza güveniyorum. İnşaallah başarılı olacaklar ve Ayvalık ilçemizden çıkan ilk Milli sporcularımız olacaklar” dedi.