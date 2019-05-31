0553 313 94 23

Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi, engelli üyeleriyle piknikli bir iftarda buluştu.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:38
Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi, engelli üyeleriyle piknikli bir iftarda buluştu.


BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in öncülüğünde; dernek yönetim kurulu üyeleri, engelliler ve ailelerinin hazır bulunduğu iftar, Ayvalık Belediyesi’ne ait 13 Nisan Hatıra Ormanı’ndaki mesire alanında gerçekleştirildi.


Dernek bütçesiyle hazırlanan keyifli iftarda, engelli üyelerin temiz hava ve doğa ile iç içe bir ambiyansta yükselen yaşama sevinçleri ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.


Düzenledikleri ilginç iftar ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftarların birini de engelli üyelerinin talepleri doğrultusunda piknik havasında gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.


BOED’in büyük bir aile olduğunu ifade eden Özlemiş, “Aramızda oruç tutan engellilerimizle birlikte Ramazan ayının uhreviyetini oldukça hoş bir ortamda hep birlikte yaşadık. Birlikte oynadık. Birlikte neşeli sohbetler ettik. Hepimiz için unutulmaz hatıralarla dolu bir iftar oldu. Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren başta yönetim kurulu üyelerimle, engelli üyelerimiz ve onların fedakar ailelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın ilk wellness kampüsü İtalya’da açıldı
    1. Dünyanın ilk wellness kampüsü..
    2. ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı..
    3. ’Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur’..
    4. Akdeniz’de Siyonist haydutluğun 9...
    5. Kadınlar 15 ailenin sofrasına aş..
    6. Down sendromlu Sabri’nin oruç..
    7. THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’..
    8. (Özel) Bursaspor taraftarları mali..
    9. Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın..
    10. Maltepe Belediyesinde bayramlaşma
    11. Seferihisar bayram tatiline hazır
    12. Ücretsiz ben taramasında 'çirkin ördek..
    13. Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar
    14. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen..
    15. UID ramazanda Saraybosnalıların..
    16. Yaylalarda koyun kırkma dönemi başladı
    17. Morgun satıldığı iddiaları için O..
    18. TRT Çocuk'tan miniklere "Nasreddin..
    19. Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın..
    20. Japon ve Rus Bakanlardan Tokyo’da..
    21. (Özel) İranlı çift gelinlik ve..
    22. Çankaya’nın çocukları Ata’nın huzurunda
    23. Sevda Şener Cömert: En önemli tedbir..
    24. Karga yavrusunun imdadına itfaiye..
    25. "Tarım ve Gıda Teknolojileri..
    26. Inter'de Conte dönemi
    27. Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik iftar
    28. Kocaeli’de köfteciye dev fuhuş..
    29. Ruandalı diplomatın Rusya’daki oğlu..
    30. THY'den ABD yolcularına uyarı
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor
    Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor