0553 313 94 23

Ayvalık’ın güleryüzü Ziya Eryavuz son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi’nin sevilen ve aktif üyelerinden; geçtiğimiz yıl 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde de partisinden Ayvalık Belediye Başkan Aday Adayı olmasıyla tanınan Ziya Eryavuz geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:17
Ayvalık’ın güleryüzü Ziya Eryavuz son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi’nin sevilen ve aktif üyelerinden; geçtiğimiz yıl 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde de partisinden Ayvalık Belediye Başkan Aday Adayı olmasıyla tanınan Ziya Eryavuz geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.


Ayvalık’ta özellikle sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu özverili çalışmalarla yüreklerde taht kuran Eryavuz’un ani vefatı ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı.


Ziya Eryavuz’un cenazesi ilçe merkezindeki Saatli Camii’nde kılınan öğle namazının akabinde CHP Ayvalık İlçe Başkanlık binası önünde gerçekleşen hüzünlü bir törenin ardından Ayvalık Kabristan’ında toprağa verildi.


Eryavuz’un cenazesine milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Eryavuz’un cenazesi daha sonra Ayvalık Kabristanı’nda eski bir kaymakam olan babasının kabrinin yanına defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu" tepki
    1. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    2. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    3. İş dünyası ’İstihdam Seferberliği’nden..
    4. Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu..
    6. Bafra’da kenevir ekimi bilgilendirme..
    7. "Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü..
    8. Başkan Çınar belediye personelleriyle..
    9. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir..
    10. Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları..
    11. Hız tutkunu gencin feci sonu!
    12. "Uluslararası Avrasya Kitap..
    13. Ayvalık’ın güleryüzü Ziya Eryavuz son..
    14. Akşener ve Uysal Mersin’de
    15. Marmara ve Avşa okullarında deprem ve..
    16. Karaca Ailesinden Reşit Alkan’a destek
    17. Kadınhanı Şehir Konağı Bakan Kurum’un..
    18. Çin, gözaltındaki 2 Kanada vatandaşını..
    19. Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot..
    20. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini..
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk