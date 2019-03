Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal çiftçi kadınları unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarlalarda alınteri dökerek ekmek parasını çıkarmaya çalışan çiftçi kadınlara anlamlı bir jest yaptı.

Bu kapsamda; Ayvalık’ın kırsal mahallelerindeki zeytinliklerin yanı sıra tarlalarda çalışan çiftçi kadınları zor koşullarda emek harcadıkları ekin alanlarında ziyaret eden Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, çiftçi kadınlara karanfiller dağıttı.

Her şeyden önce kadın olup, hem evindeki çocuklarına annelik yapmak bir yandan da tarlada en ağır işlerin altından kalkabilmenin her yiğidin harcı olmadığını savunan Hasan Baysal, “Kadınlarımızı sadece 8 Mart’larda hatırlamanın toplumumuz adına büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum. Biz erkeklerin olmazsa olmazları; analarımız, bacılarımız, kız kardeşlerimiz, evlatlarımız olan kadınlarımız her an ve her yerde bizlerin hep yanı başımızda olmuştur ve olacaklardır. Bu yüzden de kadınlarımız hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olarak görülmemelidir. İşte bu yüzden bugün 8 Mart Kadınlar Günü’nde özellikle tarlalarda üreten kadınlarımızı ziyaret ederek, onlarla sohbet edip, onlarla birlikte olmayı tercih ettik. Bu duygularla ben Ayvalık Ziraat Odası yönetimi adına bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kadına şiddetin olmadığı bir Türkiye’yi hayal ettiğimi bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu.