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Ayvalık sandığa koştu

Yerel seçimler yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de büyük bir katılımla gerçekleşti.

31 Mart 2019 Pazar 17:04
Ayvalık sandığa koştu

Yerel seçimler yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de büyük bir katılımla gerçekleşti.


Sabah saat 07.00’de sandık görevlilerinin oy pusulalarını teslim almasının ardından saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri, saat 17.00’ye kadar sürdü.


176 sandıkta yaklaşık 56 bin seçmenin oy kullandığı Ayvalık’ta, oy kullanma işlemi sırasında gezici sandık iş başında olmasına rağmen bazı engellilerin yine tekerlekli sandalyeleriyle merdiven basamaklarını vatandaşların yardımlarıyla aşmak zorunda kaldığı gözlendi.


Sandıklarda oy kullanan bazı yaşlı seçmenlere beraberinde gelen yakınlarının oy kullanmalarına yardım etmek istemeleri sandık kurulları tarafından kabul görmedi. Bazı yaşlıların hangi parti ve adaya oy kullanacağını bilemediğini söylemesi sonucunda, yakınlarının yön gösterici olmaya çalışmaları, sandık görevlileri tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı siyasi partilerin sandık görevlileri ise bu durumu tutanak tutarak İlçe Seçim Kurulu’na iletti.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin sabahın ilk saatlerinden itibaren sandıkların ve vatandaşların güvenliklerini koruyabilmek için insanüstü emekler harcaması da dikkatlerden kaçmadı.


Ayvalık Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın CHP’li Belediye Başkan Adayı Rahmi Gençer ile rakibi Demokrat Parti Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, oylarını ikametlerinin bulunduğu mahallelerde kullandılar.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:04
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