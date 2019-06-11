Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize edenleri yakalamak için yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.



- Olay



Sahil Güvenlik Komutanlığına 3 Mayıs günü, Çıplak Ada'nın batısında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edilmişti.

Ekiplerce havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarılmış, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cesetlerine ulaşılmıştı.

Kaçışı organize edenlerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan E.A, T.Y, Y.M, T.A. ve S.G. ise tutuklanmıştı.