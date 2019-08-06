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Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:02
Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 24 Suriye, 4 Kongo ve 3 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 11 erkek, 6 kadın, 14 çocuk toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına getirildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:02
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