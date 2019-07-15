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Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 04:04
Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, Maden Adası açıklarında şişme botla Midilli'ye seyreden yabancı uyrukluları fark etti.

Bunun üzerine denizden de müdahale eden ekipler, botun içindeki Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyaya çıkardı.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 04:04
  1. 31 göçmen
  2. Ayvalık
  3. Balıkesir

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