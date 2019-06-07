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Ayvalı Köyü’nde festival coşkusu

Erzurum’un Oltu İlçesi’ne bağlı Ayvalı Köyü’nde düzenlenen geleneksel 10.

07 Haziran 2019 Cuma 15:18
Ayvalı Köyü’nde festival coşkusu

Erzurum’un Oltu İlçesi’ne bağlı Ayvalı Köyü’nde düzenlenen geleneksel 10. Organik Meyve ve Sebze Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Sabahın erken saatlerinde Sersis Mezrasına akın eden köylüler, çadır kurup semaverlerini yaktılar. Oltu Cağ Kebaplarını hazırlayan köylüler, ‘Organik Meyve ve Sebze Festivali’ni piknik gününe dönüştürdü.Köy sakinlerinden Şahmettin Demir yaptığı 10 bin TL bağışla festivalin ağası oldu.


Festivalin açılış konuşmasını yapan Ayvalı Köyü Muhtarı veDernek Başkanı Musa Demir, “Festivalimize katılan herkesin bayramını kutluyorum. Değerli köylülerim ben gerçekten köyüme aşığım. Hiç bir zaman Devletten yardım gözetmeden kendi üreten, yetiştirenve ayakta durabilen Devletine bağlı milletini sevenve çocuklarınıda bu sevgi le yetiştiren köylülerimle gurur duyuyorum. Köyümüzde bu yıl 10. düzenlediğimiz şenliğimizi bu sene son kez düzenliyorum. Bu sene dernek başkanlığınıgönüllü bir arkadaşa devredeceğim. Ancak yeni olacak dernek başkanımızafestivalde ve köyümüzdeki başka etkinliklerdeher daim destekçisi olacağım” dedi.


Oltu’nun 65 köyü bulunduğunu ancak kendi köylerinin bu çevrede tek olduğunu kaydeden Demir, “Köyümüz kalabalık nüfusu ve çalışkanlığı ile ve meyvesi ile sebze ile tekdir. Şenliğimizin amacı da organik sebze ve meyve yetiştiriciliği ama iki yıldır havaların soğuk gitmesi nedeni ile festival tahine sebzelerimizi meyvelerimizi yetiştiremiyoruz. Bizim köyümüzün öyle bir özelliği var ki meyve ve sebzenin günü saati gelmediği sürece ne yaparsan yap bir saat önce bile yetiştirme şansın yok sera olsa bile.Ama bizim köyde yetişen meyve ve sebzelerdeki kalite ve aroma hiçbir yerde bulamasınız. Bizleri yanlız bırakmayan köylülerim ve dışardan gelen misafirlerimin hepsine teşekkür ederim. Ayrıca Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz festivaldeki amacımız yılda bir kez de olsa sizlerle bir araya gelip hasret gidermektir” dedi.


Muhtar Demir,Narman eskiBelediyeBaşkanıAhmet Yücel İşleyen’i kendi köylülerigibi gördükleri hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyenMüsiad Başkanı iş adamı Fuat Demir’e köye yardımlarından dolayı plaket verdi.


Festivale Oltu Belediyesi Başkan Yardımcı Temel Demir ve Osman Coşkun, Belediye meclis üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı A. Eftal Gülcü, Pasinler eski belediye başkanı Ünsal Sertoğlu, İş adamı Öner Elibol, Avukat Nuri Çiçek ve çok sayıda köy sakini.


Orman içerisinde güzel bir gün geçiren Ayvalı köylüleri, Piyanist Erkan Demir ses sanatçılarıSeda Avcıoğlu, Başak Kaya, Seda Osmanoğlu ve Merve Erkan’ınbir birinden güzel türkü ve şarkıları ilehalay çekerek gönüllerince eğlendiler.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:18
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