0553 313 94 23

Ayvacık’taki depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:16
Ayvacık’taki depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremde hasar gören binaların yıkımına ekipler tarafından başlandı.


AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldi. Deprem aktivitesi takip ediliyor. İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı. Ayvacık’ta 15, merkezde ve diğer ilçelerde 6 vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.


Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre, Adatepe köyünde 2 konutun, Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun, Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun, Baharlar köyünde 2 konutun, Çaltı köyünde 3 konutun, Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun, Güzelköy köyünde 7 konutun, Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun, Kısacık köyünde 6 konutun, Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun, Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun, duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu öğrenildi.



Hasar gören binaların yıkımına başlanıldı


Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam ediyor. Günün ağarmasıyla birlikte depremin verdiği hasarın bilançosu da gözler önüne serildi. Bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ekipler tarafından hasar gören binaların yıkımına başlanıldı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri olay bölgesinde olacak. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacak. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip ediliyor.


Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Mutlu olan kısım can kaybı ve yaralı olmaması. Sadece maddi hasar var. İki yıl öncede böyle bir deprem geçirmiştik. Milletimiz, hemen kendini dışarı attı. Geceden risk taşıyan evleri acil olanları yıktık. Şimdi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler burada. Onlarda hasar tespiti yapıyor. Onları da yıkmaya başladık. Şuana kadar 100’e yakın hasarlı ev tespit edildi. Ayvacık’ta gece boyunca imkanlar sunulmuştur. Okullarda bugün tatil edildi. 100 sayısı detaylı araştırmadan sonra artabilir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mane'nin başı hırsızlarla dertte
    1. Mane'nin başı hırsızlarla dertte
    2. Özbelsan’ın yeni tesisleri açılıyor
    3. GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina..
    4. FETÖ'ye şok' En pahalı avukat da işe..
    5. Dünya gıda sektörünün devleri Dubai’de..
    6. Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton..
    7. AGÜ’de Yemen Günü
    8. “Üçlemeler” fotoğraf tutkunlarıyla..
    9. Dünya Şampiyonları Bartın..
    10. Rektör Çomaklı ATAUZEM’i ziyaret etti
    11. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    12. Bilecik’te Kent Konseyi tekrar..
    13. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    14. Girişimcilik Eğitim Seminerleri..
    15. Otomotiv renklerinin 2018 dağılımını..
    16. Kazada engelli oldu, futbolla hayata..
    17. Türk cerrahlardan ‘sınır ötesi’..
    18. (Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin..
    19. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden..
    20. ANALİZ – Soçi’ye karşı Varşova: “Kuzey..
    21. Durdurulan minibüsten 41 düzensiz..
    22. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    23. Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e..
    24. Netanyahu'yu zora sokacak seçim..
    25. GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın
    26. Çözüm yerli ve millî ilâçta
    27. Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı
    28. "Kayra Sayit, dünyada sayılı..
    29. Ege Bölgesi’nin ihracatı 21 milyar..
    30. Terör örgütü PKK, orman yakıp..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı