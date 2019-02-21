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Ayvacık'ta okullara deprem tatili

İlçede dün akşam yaşanan depremin ardından güvenlik gerekçesiyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı

21 Şubat 2019 Perşembe 08:45
Ayvacık'ta okullara deprem tatili

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:45
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