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Ayvacık’ta doğa projesi başlatıldı

"Tohumdan Fidana, Fidandan Tema’ya" projesi Tema Vakfı Ayvacık Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:05
Ayvacık’ta doğa projesi başlatıldı

"Tohumdan Fidana, Fidandan Tema’ya" projesi Tema Vakfı Ayvacık Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatıldı.


Tema Vakfı Ayvacık Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Tohumdan Fidana, Fidandan Tema’ya" projesi başlatıldı.


Projenin kurum amirlerine tanıtımı Atatürk İlkokulu çok amaçlı salonunda yapıldı. TEMA Samsun Temsilcisi Leman Özay tanıtım sunumu yaptı. Projeyle ilgili kurumlardan işbirliği sözü alındığını belirten Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ak “İlçemizde yapılan bu güzel projenin çevremizve doğa için farkını, önemini unutmamak ve destek olmak siz Ayvacık’ın elindedir. Doğa bizim sadece nefes aldığımız göze hoş gelen bir ayrıntı değil, bizi kucaklayan, besleyen ve bizimle birlikte yaşayan canlı bir organizmadır” dedi.


Ayvacık ilçesinde doğa konusunda farkındalık oluşturmak için uygulanacak olan proje kapsamında doğa gezileri, çeşitli gösteri ve oyunlar, fidan ve çiçek dikme etkinlikleri, hobi bahçeleri kurulması gibi uygulamalar yapılacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:05
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