Ayvacık’ta 34 mülteci yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 34 mülteci ve 3 organizatör yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 34 mülteci ve 3 organizatör yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sazlı köyü sahilinde Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 34 Afganistan uyruklu mülteciyi ve organizatör olduğu iddiasıyla K.D., K.Y. ve F.A. isimli şahısları yakaladı. Yakalanan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan K.D., K.Y. ve F.A. isimli organizatörler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Ayvacık Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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